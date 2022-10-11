Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что потеряла контроль после оглушительного успеха в киноленте «Голодные игры». Слова звезды приводит Variety.
По словам артистки, ей казалось, что она до недавнего времени не ощущала собственной идентичности. Ей казалось, что решения в ее жизни принимала не она — каждое из них было большим групповым решением.
«Мне кажется, я потеряла чувство контроля. Между выходом "Голодных игр" и получением "Оскара" я стала товаром», — призналась актриса.
Напомним, роль в фильме «Голодные игры» принесла Лоуренс наибольшую известность. Кинолента вышла в свет в 2012 году.
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