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3 часа назад

«Я стала товаром»: Дженнифер Лоуренс — о жизни после выхода «Голодных игр»

Катерина Саломе

Американская актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что потеряла контроль после оглушительного успеха в киноленте «Голодные игры». Слова звезды приводит Variety.

По словам артистки, ей казалось, что она до недавнего времени не ощущала собственной идентичности. Ей казалось, что решения в ее жизни принимала не она — каждое из них было большим групповым решением.

Что известно о приквеле «Голодных игр»

«Мне кажется, я потеряла чувство контроля. Между выходом "Голодных игр" и получением "Оскара" я стала товаром», — призналась актриса.

Напомним, роль в фильме «Голодные игры» принесла Лоуренс наибольшую известность. Кинолента вышла в свет в 2012 году.

Ранее мы сообщали о том, что Дженнифер Лоуренс перенесла два выкидыша.

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