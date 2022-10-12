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2 часа назад

Звезда «Силиконовой долины» продал дом известному комику

Lenta.ru

Звезда сериала «Силиконовая долина» Томас Миддлдитч продал свой дом в Лос-Анджелесе известному комику Тиму Диллону. Актер получил за недвижимость в жилом районе Голливуд Хилс 4,6 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Звезда «Силиконовой долины» продал дом известному комику
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Миддлдитч приобрел дом в 2021 году у актрисы Клэр Форлани за 4,5 миллиона долларов. Объект был построен в 1970-х годах и позже прошел через масштабную реновацию.

Площадь дома составляет более 278 квадратных метров, внутри него три спальни и три ванные. Их дополняют гостиная с кирпичным камином, смежная с кухней столовая и игровая комната. Интерьер отличается просторными помещениями, полами из дерева и множеством стеклянных дверей, ведущих наружу. Помимо основного здания, на участке располагаются гостевой коттедж, бассейн и терраса.

В мае дом в Голиивуд Хилз купила актриса Аня Тейлор-Джой, известная по фильму «Сплит». Она заплатила за недвижимость 2,3 миллиона долларов. Согласно неподтвержденным данным, ранее в особняке жили актеры Роберт Дауни-младший, Йен Маккеллен и Дэниел Крейг.

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