Как Голливуд уничтожил звезду "Волшебника из страны Оз"

Наибольшую популярность очаровательной американской актрисе Джуди Гарленд принесла роль Дороти в сказке "Волшебник из страны Оз". Гарленд появилась в картине в 17 лет и произвела фурор. Однако мало кто догадывался о том, на какие жертвы пришлось пойти юной актрисе ради своей карьеры.

Фото: Кадр из фильма "Волшебник из страны Оз" Кадр из фильма "Волшебник из страны Оз"

Подробнее о трагичной судьбе звезды – в материале "Рамблера".

Когда 14-летняя Гарленд впервые пришла на кастинг, ее тут же огорошили оскорблением, заявив, что девочка похожа на "жирную маленькую свинку с косичками".

Эти слова задели Джуди, но она не стала отказываться из-за них от мечты: вскоре американка подписала контракт со студией MGM и села на строгую диету. Более того, ей нужно было докладывать руководителям студии о калорийности каждого приема пищи. Случалось и так, что подростку не давали доесть обед и уносили тарелку еще до того, как она окончила трапезу.

Если Гарленд превышала норму калорий, руководители студии моментально сообщали друг другу о том, что актриса нарушила условия контракта.

Уже к 18 годам, чтобы еще сильнее снизить аппетит, она могла выкурить до 80 сигарет в день, и ее агенты поощряли это. Вдобавок к этому, Джуди принимала таблетки для подавления голода.

После "Волшебника из страны Оз" Джуди все чаще начала появляться в картинах, которые пользовались успехом у зрителей. Но вместе с тем на фоне колоссального давления со стороны агентов у нее развилось множество пищевых расстройств.

В конце концов, Гарленд ушла из жизни в возрасте 47 лет от передозировки барбитуратами. Кто-то считал случившееся суицидом, но врачи заключили, что смерть произошла случайно. Коллега Джуди по фильму "Волшебник из страны Оз" Рэй Болджер на похоронах актрисы произнес:

"Она просто износилась".