Звезда сериала «Нетакая» снова влюбилась

Чтобы пережить прошлую любовную неудачу, актрисе хватило десяти месяцев.

Фото: Inc-News Inc-News

Звезда сериала «Нетакая» и любимая племянница Джулии Робертс – актриса Эмма Робертс снова состоит в отношениях спустя менее чем год после расставания с Гарретом Хедлундом.

Их отношения когда-то называли идеальными, в 2020 года он впервые стали родителями. Но что-то пошло не так и зимой этого года пара рассталась.

И вот по прошествии десяти месяцев оказалось, что актриса и молодая мама снова влюблена.

Ее новым бойфрендом стал актер Коуди Джон. И, как пишут западные таблоиды со ссылкой на знакомых пары, Эмма выглядит невероятно влюбленной и счастливой.