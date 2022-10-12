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2 часа назад

Звезда сериала «Нетакая» Эмма Робертс снова влюбилась

Inc-News

Чтобы пережить прошлую любовную неудачу, актрисе хватило десяти месяцев.

Звезда сериала «Нетакая» снова влюбилась
Фото: Inc-NewsInc-News

Звезда сериала «Нетакая» и любимая племянница Джулии Робертс – актриса Эмма Робертс снова состоит в отношениях спустя менее чем год после расставания с Гарретом Хедлундом.

Их отношения когда-то называли идеальными, в 2020 года он впервые стали родителями. Но что-то пошло не так и зимой этого года пара рассталась.

И вот по прошествии десяти месяцев оказалось, что актриса и молодая мама снова влюблена.

Ее новым бойфрендом стал актер Коуди Джон. И, как пишут западные таблоиды со ссылкой на знакомых пары, Эмма выглядит невероятно влюбленной и счастливой.

«Их друзья и семья рады за них обоих и думают, что они отличная пара. Есть основания полагать, что эта история может закончиться свадьбой», – сообщают инсайдеры.

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