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23 минуты назад

Сестра Ефремова рассказала, что актера обожают в колонии

runews24.ru

В колонии Михаила Ефремова обожают, все вплоть до конвоиров, отметила его сестра Анастасия. По ее словам, актера там называют «дядя Миша».

Сестра Ефремова рассказала, что актера обожают в колонии
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Приводят на свидания: «Проходите, дядя Миша». Это ведь зона для первоходок, кто первый раз», - рассказала родственница знаменитости. Ее слова приводит «АиФ».

Она подчеркнула, что Михаил и с начальством исправительного учреждения в хороших отношениях.

Ефремов звонит сестре раз в неделю с общего телефона. 1 октября Анастасия говорила с братом, он поздравил ее с юбилеем их отца, Олега Ефремова.

Анастасия считает, что Михаил является сильным человеком. Ефремов уже снял в ИК два фильма и не намерен останавливаться.

Сестра добавила, что адвокат постоянно работает над вопросом освобождения Михаила по УДО.

«Но пока сложновато. Самим-то жить тяжело. Ну, он там хоть сыт, обут, одет. Получает посылки, в том числе еду. Не курит», – поведала Анастасия.

Актеры,Михаил Ефремов,Олег Ефремов,
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