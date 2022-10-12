Прилучный сменил имидж ради нового проекта

Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых он запечатлен в новом образе. Артист стал похож на старшеклассника.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Поклонники пришли к выводу, что Прилучного преобразила его молодая супруга актриса Зепюр Брутян. Позже выяснилось, что он сам отказался от привычного образа ради нового проекта.

«Осталось придумать характер и манеру поведения моего персонажа. Как вам кажется, какой он?» — задался вопросом артист.