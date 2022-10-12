Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Актер из «Друзей» обвинил Канье Уэста в разжигании ненависти к евреям

РИА "ФедералПресс"

Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли в сериале «Друзья», выступил против рэпера Канье Уэста в связи с заявлениями музыканта по поводу евреев. На своей странице он опубликовал слово «bYE», объединив вместе «Bye» (англ. «пока») и «Ye» – кличку Канье Уэста.

Актер из «Друзей» обвинил Канье Уэста в разжигании ненависти к евреям
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Антисемитизм растет во всем мире», – отметил актер.

Швиммер привел в пример статистику ФБР за 2019 год, согласно которой евреи составляют всего 2,4 % населения США, но при этом являются жертвами свыше 60 % всех преступлений на почве религиозной ненависти.

Актер уверен, что Канье Уэст – фанатик.

«Если вы интерпретируете его слова как-то иначе и защищаете его, угадайте что? Вы – расист», – подчеркнул Швиммер.

Пост Дэвида поддержали уже около 300 тысяч человек. Среди них актриса Дженнифер Энистон, пишет Teleprogramma.pro. Ранее «ФедералПресс» писал, что Канье Уэст раскритиковал движение Black Lives Matter.

Актеры,Друзья,Дэвид Швиммер,Канье Уэст,Дженнифер Энистон,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители