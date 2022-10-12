Актер из «Друзей» обвинил Канье Уэста в разжигании ненависти к евреям

Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли в сериале «Друзья», выступил против рэпера Канье Уэста в связи с заявлениями музыканта по поводу евреев. На своей странице он опубликовал слово «bYE», объединив вместе «Bye» (англ. «пока») и «Ye» – кличку Канье Уэста.
«Антисемитизм растет во всем мире», – отметил актер.
Швиммер привел в пример статистику ФБР за 2019 год, согласно которой евреи составляют всего 2,4 % населения США, но при этом являются жертвами свыше 60 % всех преступлений на почве религиозной ненависти.
Актер уверен, что Канье Уэст – фанатик.
«Если вы интерпретируете его слова как-то иначе и защищаете его, угадайте что? Вы – расист», – подчеркнул Швиммер.
Пост Дэвида поддержали уже около 300 тысяч человек. Среди них актриса Дженнифер Энистон, пишет Teleprogramma.pro. Ранее «ФедералПресс» писал, что Канье Уэст раскритиковал движение Black Lives Matter.