Звезда «Теории большого взрыва» ждет первенца

36-летняя артистка поделилась своей радостью в соцсетях.

Фото: Inc-News Inc-News

Актриса Кейли Куоко, известная по сериалу «Теория большого взрыва», написала на своей странице в соцсети о своей первой беременности.

«Малышка Пелфри появится в 2023 году», - призналась 36-летняя артистка, заодно рассказав о своих чувствах к отца будущего ребенку – 40-летнму Тому Пелфри.

Об их отношениях стало известно в начале весны этого года, а в сентябре они вместе появились на церемонии награждения премии «Эмми», уже перестав скрывать свою связь.

Пара не особенно афиширует свои отношения и поклонники даже не знают, женаты эти двое или нет.