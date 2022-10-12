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26 минут назад

Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко ждет первенца

Inc-News

36-летняя артистка поделилась своей радостью в соцсетях.

Звезда «Теории большого взрыва» ждет первенца
Фото: Inc-NewsInc-News

Актриса Кейли Куоко, известная по сериалу «Теория большого взрыва», написала на своей странице в соцсети о своей первой беременности.

«Малышка Пелфри появится в 2023 году», - призналась 36-летняя артистка, заодно рассказав о своих чувствах к отца будущего ребенку – 40-летнму Тому Пелфри.

Об их отношениях стало известно в начале весны этого года, а в сентябре они вместе появились на церемонии награждения премии «Эмми», уже перестав скрывать свою связь.

Пара не особенно афиширует свои отношения и поклонники даже не знают, женаты эти двое или нет.

Правда, на последних фотографиях, которые актриса публикует в Сети, на пальце у нее и ее возлюбленного уже сверкают обручальные кольца.

Актеры,Теория большого взрыва,Кейли Куоко,
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