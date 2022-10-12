46-летняя звезда «Кадетства» показала фигуру в бикини

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 46-летняя звезда телесериала «Кадетство», актриса Елена Захарова. На выложенном в сторис фото она позирует в розовом бикини на берегу моря.