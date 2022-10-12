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42 минуты назад

46-летняя звезда «Кадетства» показала фигуру в бикини

Мослента

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 46-летняя звезда телесериала «Кадетство», актриса Елена Захарова. На выложенном в сторис фото она позирует в розовом бикини на берегу моря.

46-летняя звезда «Кадетства» показала фигуру в бикини
Фото: МослентаМослента

«Благодаря своей профессии я на несколько дней оказалась в удивительно красивом месте. Будем мечтать вернуться сюда», — объяснила Захарова в другом посте. Сейчас актриса находится в Турции.

Ранее снятое в пенной ванне видео опубликовала 44-летняя актриса, звезда фильмов «Антикиллер» и «Невеста любой ценой», экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалина. В ролике она, довольно улыбаясь, наслаждается пением птиц.

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