Хилькевич оставила семью ради съемок в любовном реалити-шоу

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши в сериале «Универ», на два месяца оставила супруга и двух дочек в Москве ради нового телепроекта «Влюбись, если сможешь», съемки которого проходили в ЮАР.
Хилькевич рассказала, что когда ей предложили роль ведущей в реалити-шоу, муж согласился взять на себя заботы о детях, чему она была несказанно рада.
«Он остался с двумя детьми, с большим количеством как своей, так и общей работы — ведь мы готовимся к открытию детского сада. Он взял на себя абсолютно все заботы, которые прежде мы делили пополам», — рассказала она.
Анна не скрывает, что вдали от дома она совсем не переживала за жизнь своей семьи, благодаря чему спокойно работала и проводила свободное время в полной гармонии с собой.
«Находясь в отъезде, я поймала себя на мысли, что абсолютно спокойна в первую очередь за детей, а потом уже за все остальное. Благодарности моей нет предела», — цитирует актрису «Газета.ru».
Хилькевич уже семь лет счастлива в браке с бизнесменом, фамилию которого тщательно скрывает все эти годы.