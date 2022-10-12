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2 часа назад

Киану Ривз признался, что в детстве мечтал сыграть Призрачного гонщика

Газета.Ruиещё 1

Актер Киану Ривз рассказал, что у него была детская мечта сыграть супергероя в кино. Его слова цитирует New York Post.

Киану Ривз признался, кого мечтал сыграть в детстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Десятилетний я, вероятно, хотел бы быть Призрачным гонщиком", - говорит Ривз.

Персонажа в фильме 2007 года и его продолжении в 2012 году сыграл Николас Кейдж. Официально о перезапуске фильмов не сообщалось. Однако в апреле начали распространяться слухи, что Ривз сыграет Призрачного гонщика в проекте Marvel Studios.

Зарубежные СМИ сообщали, что с актером ведутся переговоры, и он сам проявил инициативу представить персонажа. В частности, источники утверждали, что руководство Warner Bros. рассматривало возможное сотрудничество с актером на проектах "Детстроук", "Новые боги" и даже в сиквеле "Константина".

Актеры,Николас Кейдж,Киану Ривз,
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