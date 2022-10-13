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2 часа назад

Брендан Фрейзер намерен вернуться к съемкам в “Мумии”

Мира Маркина

Голливудский актер Брендан Фрейзер долгое время оставался на обочине профессии. И только относительно недавно звезда фильмов “Мумия” возобновил карьеру съемками в кино и сериалах. Сейчас Фрейзер хотел бы вернуться к франшизе, которая принесла ему всемирную славу. Соответствующая новость появилась на сайте Variety.

Фрейзер намерен вернуться к съемкам в знаменитой франшизе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как проходили съемки популярного фильма «Мумия»

Фрейзер признался, что не уверен, возможно ли вообще снять четвертую часть “Мумии”. По словам актера, это технически сложно.

«Мумия» должна быть аттракционом, но не хоррором. И да, я знаю, что этого трудно добиться — три раза этим занимался”, — объяснил Брендан Фрейзер.

Это мнение актер озвучил, говоря о перезапуске франшизы, состоявшемся в 2017 году. По мнению Фрейзера, получившийся фильм похож на хоррор. В нем не хватает веселья, подчеркнул артист.

Ранее “Рамблер” рассказывал о новом фильме с Фрейзером, который поразил зрителей.

Актеры,Мумия,Брендан Фрейзер,
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