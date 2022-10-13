Фрейзер намерен вернуться к съемкам в знаменитой франшизе

Голливудский актер Брендан Фрейзер долгое время оставался на обочине профессии. И только относительно недавно звезда фильмов “Мумия” возобновил карьеру съемками в кино и сериалах. Сейчас Фрейзер хотел бы вернуться к франшизе, которая принесла ему всемирную славу. Соответствующая новость появилась на сайте Variety.

Фрейзер признался, что не уверен, возможно ли вообще снять четвертую часть “Мумии”. По словам актера, это технически сложно.

“«Мумия» должна быть аттракционом, но не хоррором. И да, я знаю, что этого трудно добиться — три раза этим занимался”, — объяснил Брендан Фрейзер.

Это мнение актер озвучил, говоря о перезапуске франшизы, состоявшемся в 2017 году. По мнению Фрейзера, получившийся фильм похож на хоррор. В нем не хватает веселья, подчеркнул артист.

Ранее “Рамблер” рассказывал о новом фильме с Фрейзером, который поразил зрителей.