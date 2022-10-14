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38 минут назад

Брендан Фрейзер признался, что хотел бы сняться в четвертой части "Мумии"

Газета.Ruиещё 1

Актер Брендан Фрейзер, который играл главную роль в первых трех частях "Мумии", выразил желание сняться в четвертой части культовой франшизы, передает Variety.

Брендан Фрейзер признался, что снялся бы в четвертой части "Мумии"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер сомневается, что продолжение "Мумии" будет пользоваться успехом у зрителей, однако подчеркнул, что хотел бы рассмотреть предложение об участии в новой части боевика. Фрейзер также поделился мнением о перезагрузке "Мумии": фильм вышел в 2017 году, главную роль сыграл Том Круз.

"Ключевым ингредиентом в серии всегда было веселье, и его в картине очень не хватало. Слишком это был прямолинейный фильм ужасов. А "Мумия" должна быть аттракционом, но не хоррором", - отметил Фрейзер.

Ранее фильм "Кит" с Бренданом Фрейзером вновь сорвал долгие овации на кинофестивале.

Актеры,Мумия,Брендан Фрейзер,Том Круз,
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