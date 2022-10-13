Как Холли Берри уговорили раздеться в кадре

Триллер Доминика Сены с Джоном Траволтой, Хью Джекманом и Холли Берри в главных ролях вышел на большие экраны в 2001 году. Картина рассказывает об одном из самых опасных шпионов в мире Гэбриэле Шире, который задумывает украсть девять миллионов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужна помощь суперхакера, способного взломать систему безопасности любой компьютерной сети. Таким умельцем является Стэнли Джобсон, который, взявшись за реализацию этой сложной и рискованной операции, вдруг понимает, что он лишь пешка в большой игре…
За роль в этом фильме Берри получила гонорар в размере 2,5 миллиона долларов. Однако мало кто знает, что изначально оговаривалась зарплата актрисы в размере двух миллионов долларов. За что доплатили звезде, читайте в материале «Рамблера».
Дополнительные 500 тысяч Холли заплатили в качестве бонуса за 10 секунд без одежды. Сначала она отказывалась раздеваться в кадре, но солидная доплата ее переубедила.
Что интересно, продюсеры абсолютно не выиграли от откровенной сцены с участием Холли Берри. Картина не окупилась в прокате, собрав лишь полтора своих бюджета (фильмам такого размаха для финансового успеха нужно собрать минимум два бюджета). И даже коллекционерам откровенных эпизодов с участием звезд этот момент не принес особого «профита», поскольку в том же 2001 году на экраны вышел «Бал монстров», где у Берри были более откровенные и более уместные сцены.