Как Холли Берри уговорили раздеться в кадре

Триллер Доминика Сены с Джоном Траволтой, Хью Джекманом и Холли Берри в главных ролях вышел на большие экраны в 2001 году. Картина рассказывает об одном из самых опасных шпионов в мире Гэбриэле Шире, который задумывает украсть девять миллионов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему нужна помощь суперхакера, способного взломать систему безопасности любой компьютерной сети. Таким умельцем является Стэнли Джобсон, который, взявшись за реализацию этой сложной и рискованной операции, вдруг понимает, что он лишь пешка в большой игре…

Фото: Legion-media Legion-media

За роль в этом фильме Берри получила гонорар в размере 2,5 миллиона долларов. Однако мало кто знает, что изначально оговаривалась зарплата актрисы в размере двух миллионов долларов. За что доплатили звезде, читайте в материале «Рамблера».

Дополнительные 500 тысяч Холли заплатили в качестве бонуса за 10 секунд без одежды. Сначала она отказывалась раздеваться в кадре, но солидная доплата ее переубедила.