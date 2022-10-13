Брэд Питт хочет продать свою киностудию, снимавшую «Блондинку»

На счету компании немало шикарных фильмов.

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По сообщениям голливудских таблоидов, актер Брэд Питт намерен избавиться от студии Plan B, которую он создал в 2001 году вместе с тогдашней супругой Дженнифер Энистон.

После развода артист стал единоличным владельцем вполне успешного лэйбла, на счету которого такие картины, как «Лунный свет», «Отступники», «Обыкновенное сердце», «Большие люди», «Блондинка» и многие другие.

Ряд картин и сериалов, вышедших при помощи Plan B, впоследствии награждались «Оскаром», «Эмми» и другими премиями.

Пока не ясны причины, по которым Питт решил избавиться от вполне успешного детища. Впрочем, эксперты подозревают, что за внешней успешностью компании могут скрываться серьезные финансовые проблемы.

При этом ряд американских СМИ предположили, что Брэд Питт решил сосредоточиться на актерской карьере и не связываться себя с кинобизнесом.