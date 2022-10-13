Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена

Несмотря на провальный кастинг карьера актера в то время пошла в гору. Он получил главную роль во франшизе о Джеймсе Бонде и исполнял роль агента 007 с 1995 по 2022 годы.

Ранее стало известно, что Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью 55-летнюю женщину. «Сначала она сказала, что ищет [американского актера] Дика Ван Дайка, но когда она нашла меня и мою семью, то осталась перед нашим домом. Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно 1,5 тысячи долларов на новые шины, и вручила мне собственный рисунок», — сообщил артист в документах, переданных суду.