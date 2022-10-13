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49 минут назад

Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена

Lenta.ru

Ирландский актер Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена в фильме режиссера Тима Бертона. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я помню, как сказал Тиму Бертону какую-то глупость вроде: "Знаешь, я не могу понять мужчину, который носит трусы поверх брюк". Но вот… лучший человек получил работу», — отметил Броснан, имея в виду актера МайкМайкла Китона.

Несмотря на провальный кастинг карьера актера в то время пошла в гору. Он получил главную роль во франшизе о Джеймсе Бонде и исполнял роль агента 007 с 1995 по 2022 годы.

Ранее стало известно, что Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью 55-летнюю женщину. «Сначала она сказала, что ищет [американского актера] Дика Ван Дайка, но когда она нашла меня и мою семью, то осталась перед нашим домом. Она дала мне две странные записки, сказала, что ей нужно 1,5 тысячи долларов на новые шины, и вручила мне собственный рисунок», — сообщил артист в документах, переданных суду.

Броснан добавил, что правоохранительные органы не смогли арестовать женщину, так как она находилась за пределами его собственности.

Актеры,Пирс Броснан,Майкл Китон,Тим Бертон,
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