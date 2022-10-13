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17 минут назад

Мартин Скорсезе: «кинематограф унижается со всех сторон»

Чемпионат.com

Оскароносный и без преувеличения великий режиссёр Мартин Скорсезе назвал одержимость киноиндустрии кассовыми сборами «отвратительной» и «оскорбительной». 79-летний постановщик также заявил, что кинематограф сейчас «унижается со всех сторон» не только со стороны бизнеса, но и с точки зрения искусства.

Мартин Скорсезе: «кинематограф унижается со всех сторон»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С 80-х годов всё внимание киноделов сосредоточено на цифрах — это отталкивает. Понятно, что производство фильма должно окупаться, но сейчас на сборах и количестве зрителей делается наибольший акцент. Как режиссёр и как человек, который не может представить свою жизнь без кино, я нахожу всё это более чем оскорбительным.

Сейчас Мартин Скорсезе занят пост-продакшеном своего вестерна «Убийцы цветочной луны» стоимостью $ 200 млн. Главные роли в картине играют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фильм выйдет в кинопрокат и на Apple TV+ в 2023 году.

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