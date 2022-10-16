Известные актрисы, которые страдали от безответной любви

Известным актрисам тоже знакомо чувство неразделенной любви. К сожалению, довольно часто нам нравятся люди, которым мы не подходим по тем или иным причинам, и это наносит травму. И даже если вы богаты и успешный человек, на влечение это может повлиять лишь в самом начале. "Рамблер" расскажет про актрис, которые страдали из-за неудачных отношений.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Софи Тернер

кадр из фильма

Софи Тернер стала известна после роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов». Девушка рассказала, что ей нравился актер Мэттью Перри, он сыграл Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья».

Девушка постоянно ходила в магазин и видела там курящего Перри. Однажды она даже купила зажигалку, чтобы предложить ему огонька и завести разговор, но не успела. А потом написала в твиттере пост об актере. Она надеялась, что он заметит это и пригласит ее на свидание, но и этого не случилось. К счастью, актриса встретила свою любовь.

Николь Кидман

кадр из фильма

Однажды Николь Кидман пришла в гости к американскому комику Джимми Фэллону, но заинтересовать его не смогла. Тогда она решила, что он занят или вовсе предпочитает мужчин.

Второй раз они увиделись на вечеринке режиссера Дэвида Финчера. Кидман стала известной актрисой, и была уверена, что Фэллон возьмет ее номер телефона, но этого снова не случилось. Эту историю она поведала самому Фэллону и многомилионной публике на его шоу. Он был в шоке, узнав об этом.

Эмма Уотсон

кадр из фильма

Все думали, что Гермиона влюбится в Гарри Поттера, а она без ума влюбилась в своего злейшего врага, Драко Малфоя в исполнении Тома Фэлтона.