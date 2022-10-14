Актеры, которые играли жестоких маньяков

Экранизации историй о маньяках всегда получали повышенное внимание зрителей, так как они балансируют на стыке хорроров, будоражащих кровь, и художественным вымыслом. Они всегда получают большой резонанс, так как интерес к этой теме не угасает. Актерам приходится тяжело, так как им надо играть жестоких людей и вживаться в эту роль непросто. О том, кто из актеров согласился сыграть маньяков — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера" Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

Эван Питерс, Джеффри Дамер

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В сентябре 2022 года состоялась премьера сериала “Монстр: История Джеффри Дамера”. Главную роль исполнил американский актер Эван Питерс. Проект после выхода побил рекорд Netflix по часам просмотра среди новых проектов, а также спровоцировал новый виток интереса к преступнику — на аукционах появились в продаже его личные вещи.

Однако эта история спровоцировала обсуждение о том, что кинематограф романтизирует образы маньяков. Так, родственник одной из жертв выступил против выхода сериала. Зрители также выступили с критикой и заявили, что сериал вводит людей в стресс, а некоторые назвали его “тошнотворным”.

Зак Эфрон, Тед Банди

В 2019 году вышел фильм о маньяке Теде Банди “Красивый, плохой, злой”. Главную роль в картине сыграл Зак Эфрон. Критики отметили, что Эфрон идеально справился с ролью и вызвал у многих зрителей симпатию благодаря своей харизме и ненависть к герою за совершенные убийства. Сам Эфрон рассказывал, что привык вживаться в роль, но в работе над этим проектом ему приходилось отделять себя от персонажа, которого он играет.

Он также отметил, что никогда не хотел играть серийных убийц, чтобы не романтизировать преступников, но здесь у него получилось проникнуться историей Теда Банди и воплотить ее на экране.

Дмитрий Нагиев, Андрей Чикатило

Кадр из сериала "Чикатило"

Сериал был разделен на два сезона. В первом рассказывалось о преступлениях Чикатило, а во втором — о том, как шел ход расследования. Критики оценили сериал неоднозначно. Одни заявили, что создателям получилось хорошо воспроизвести атмосферу СССР того времени, а другие отметили, что Нагиев переборщил во время исполнения этой роли.