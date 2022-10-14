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3 часа назад

Актеры, которые играли жестоких маньяков

Мария Каткова

Экранизации историй о маньяках всегда получали повышенное внимание зрителей, так как они балансируют на стыке хорроров, будоражащих кровь, и художественным вымыслом. Они всегда получают большой резонанс, так как интерес к этой теме не угасает. Актерам приходится тяжело, так как им надо играть жестоких людей и вживаться в эту роль непросто. О том, кто из актеров согласился сыграть маньяков — в материале “Рамблера”.

Актеры, которые играли жестоких маньяков
Фото: Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"Кадр из сериала "Монстр: История Джеффри Дамера"

Эван Питерс, Джеффри Дамер

Видео дня

В сентябре 2022 года состоялась премьера сериала “Монстр: История Джеффри Дамера”. Главную роль исполнил американский актер Эван Питерс. Проект после выхода побил рекорд Netflix по часам просмотра среди новых проектов, а также спровоцировал новый виток интереса к преступнику — на аукционах появились в продаже его личные вещи.

Однако эта история спровоцировала обсуждение о том, что кинематограф романтизирует образы маньяков. Так, родственник одной из жертв выступил против выхода сериала. Зрители также выступили с критикой и заявили, что сериал вводит людей в стресс, а некоторые назвали его “тошнотворным”.

Зак Эфрон, Тед Банди

В 2019 году вышел фильм о маньяке Теде Банди “Красивый, плохой, злой”. Главную роль в картине сыграл Зак Эфрон. Критики отметили, что Эфрон идеально справился с ролью и вызвал у многих зрителей симпатию благодаря своей харизме и ненависть к герою за совершенные убийства. Сам Эфрон рассказывал, что привык вживаться в роль, но в работе над этим проектом ему приходилось отделять себя от персонажа, которого он играет.

Он также отметил, что никогда не хотел играть серийных убийц, чтобы не романтизировать преступников, но здесь у него получилось проникнуться историей Теда Банди и воплотить ее на экране.

Дмитрий Нагиев, Андрей Чикатило

Кадр из сериала "Чикатило"

Сериал был разделен на два сезона. В первом рассказывалось о преступлениях Чикатило, а во втором — о том, как шел ход расследования. Критики оценили сериал неоднозначно. Одни заявили, что создателям получилось хорошо воспроизвести атмосферу СССР того времени, а другие отметили, что Нагиев переборщил во время исполнения этой роли.

Сам актер отметил, что ему было действительно тяжело перевоплотиться, но он старался сыграть человека, который балансирует на грани безумия. Именно таким, по мнению актера, был Чикатило после того, как его поймали.

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