Артур Смольянинов уехал на съемки в США

Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов покинул пределы России и делится своими впечатлениями в связи со своим отъездом. Ранее артист резко высказался по поводу спецоперации.

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Как сообщили СМИ, с момента пересечения им границы он стал получать много предложений по работе, из которых выбрал самое интересное.

Для продолжения кинокарьеры актер отправился в Америку на полтора месяца. Что о нем подумают его коллеги или кто-то еще, его не волнует.