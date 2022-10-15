Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
45 минут назад

Артур Смольянинов уехал на съемки в США

runews24.ruиещё 1

Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов покинул пределы России и делится своими впечатлениями в связи со своим отъездом. Ранее артист резко высказался по поводу спецоперации.

Артур Смольянинов уехал на съемки в США
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Как сообщили СМИ, с момента пересечения им границы он стал получать много предложений по работе, из которых выбрал самое интересное.

Для продолжения кинокарьеры актер отправился в Америку на полтора месяца. Что о нем подумают его коллеги или кто-то еще, его не волнует.

Также, как рассказал Артур, с момента перехода границы с Норвегией, он повстречал других людей, которые имеют другой менталитет и взгляды. В связи с чем он стал испытывать чувство растерянности.

Актеры,9 Рота,Артур Смольянинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители