Артур Смольянинов уехал на съемки в США

Звезда фильма «9 рота» Артур Смольянинов покинул пределы России и делится своими впечатлениями в связи со своим отъездом. Ранее артист резко высказался по поводу спецоперации.
Как сообщили СМИ, с момента пересечения им границы он стал получать много предложений по работе, из которых выбрал самое интересное.
Для продолжения кинокарьеры актер отправился в Америку на полтора месяца. Что о нем подумают его коллеги или кто-то еще, его не волнует.
Также, как рассказал Артур, с момента перехода границы с Норвегией, он повстречал других людей, которые имеют другой менталитет и взгляды. В связи с чем он стал испытывать чувство растерянности.