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26 минут назад

Умер музыкант и актер Майк Шэнк

Lenta.ru

Ушел из жизни американский гитарист и актер Майк Шэнк. Об этом пишет Variety.

Умер музыкант и актер Майк Шэнк
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шэнк скончался 13 октября в возрасте 56 лет. Причина его смерти не уточняется. Друг артиста Джеки Богенбергер рассказывал, что недавно у Майка диагностировали рак.

На новость о кончине актера отреагировал режиссер Марк Дюпласс. «Покойся с миром, Майк Шэнк. Посмотрите на него в [фильме] "Американском кино", и вы поймете, кто такой хороший друг», — написал кинодеятель.

Шэнк родился в 1966 году в США. Известен по фильмам «Американское кино» (1999), для которого написал музыку, «Ковен» (1997), «Образ действия» (2009) и другим проектам. За свою карьеру гитариста выпустил альбом под названием Songs I Know.

Ранее стало известно о смерти режиссера Джеффа Барнаби.

Актеры,Марк Дюпласс,
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