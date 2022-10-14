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1 час назад

Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино

Lenta.ru

37-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, как столкнулась с сексуальной объективации в кино. Ее слова передает Independent.

Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Йоханссон, в первые годы своей карьеры она была «гиперсексуализирована», поэтому ей не давали тех ролей, которые она хотела.

«Меня объективизировали в этом [сексуальном] смысле, и мне даже начало казаться, что из-за этого я не получаю предложений о той работе, которую я действительно хотела бы делать», — сказала она.

Актриса добавила, что позднее деятели кино начали воспринимать ее как взрослую «40-летнюю женщину», потому что она играла героинь, старше ее самой на несколько лет.

«Я застряла в этом сексуализированном образе, потому что все думали, что я старше и потому что у меня было много подобных ролей», — заключила Йоханссон.

Впервые актриса появилась на экранах в девятилетнем возрасте в фильме «Норт» (1994). В 2020 году была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «История о супружестве».

Ранее актриса Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью из-за роли в «Леоне».

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