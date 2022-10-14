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1 час назад

Актер Юрий Стоянов раскрыл подробности своего райдера

Мария Иглина

Актер Юрий Стоянов рассказал, что в своем райдере он просит отдельный вагончик с работающим кондиционером и туалетом. Подробностями артист поделился в беседе с изданием "7 дней".

Стоянов раскрыл подробности своего райдера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У артиста должен быть вагончик. А там туалет и кондиционер. Которые работают! И жуткий выпендреж — свежая простыня, наволочка, полотенце, потому что в этом вагоне до тебя уже спали три тысячи артистов".

Также Стоянов вспомнил, как во время вспышки коронавируса он просил, чтобы его вагончик несколько раз в день обрабатывали санитайзером или делали влажную уборку.

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Кроме этого, артист просит бутылку газированной воды и несколько яблок.

Ранее стало известно, что Наталья Фриске сыграет погибшую сестру в автобиографическом фильме.

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