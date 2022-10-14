Стали известны страшные подробности инсульта Кондулайнен

"Я не помнила, что у меня сыновья, как их зовут. Да и в больнице, тогда был локдаун, никто не мог сказать мне, кто я. Это так интересно и необычно! Память возвращалась полтора года. С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок, я не могла петь, интонировать. Знаешь, там столько народу, и все в таком состоянии. Я столько горя увидела, не знала, что так можно существовать", — поделилась Кондулайнен.