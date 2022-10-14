Стали известны страшные подробности инсульта Кондулайнен

В 2020 году у звезды советского кино Елены Кондулайнен случился инсульт. Актриса резко почувствовала себя плохо на мероприятии, а затем впала в кому и чудом выжила. Кондулайнен впервые дала интервью на эту тему в эфире шоу "МАЛАХОВ" на канале "Россия 1".
Актриса вспомнила, как она общалась с друзьями и коллегами, а затем кто-то прошел за ее спиной. Елена, в свою очередь, решила посмотреть, кто это был, и вдруг ее тело онемело.
"Я не помнила, что у меня сыновья, как их зовут. Да и в больнице, тогда был локдаун, никто не мог сказать мне, кто я. Это так интересно и необычно! Память возвращалась полтора года. С речью были проблемы, ведь у меня случилось несмыкание связок, я не могла петь, интонировать. Знаешь, там столько народу, и все в таком состоянии. Я столько горя увидела, не знала, что так можно существовать", — поделилась Кондулайнен.
После артистка долгое время проходила курс восстановления дома. По словам Елены, ее выхаживали сыновья и брат:
"Сын меня носил на руках в ванну. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались. Горечь во рту была год, я ела потому что есть надо было".
Также отмечается, что после инсульта у звезды советского кинематографа отнялась правая сторона и до сих пор до конца Кондулайнен не восстановилась.
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