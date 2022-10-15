В 2000-е по мальчишкам из Суворовского училища сходили с ума все девчонки. Сериал «Кадетство» запал в душу многим россиянам, а строки «Потому что у нас все роли главные...» продолжить сможет каждый и сегодня. В 2009-м многие актеры появились в аналогичном проекте «Кремлевские курсанты», но что мы еще знаем о кумирах молодежи нулевых?

Рассказываем, как сложилась их судьба и где они сейчас.

Макар (Александр Головин)

Александр Головин и до роли Макара был довольно узнаваем благодаря съемкам в «Ералаше». Сериал «Кадетство», несомненно, принес ему большой успех, но стал не последним крупным проектом в карьере. Головину 33 года, и за его плечами главные роли в таких фильмах, как «Елки», «Женщины против мужчин» и «В спорте только девушки». Приглашений у него, к счастью, хоть отбавляй.

И если в карьере у Александра все гладко, то в личной жизни кипят страсти. Он до сих пор не был женат, но при этом приходится отцом 4-летней девочке Оливии. Правда, отцовство он признал только после судов, судебно-медицинской генетической экспертизы и парочки разгромных ток-шоу. Пару лет назад Super узнал, что диджей Светлана Белогурова обратилась к адвокату Екатерине Гордон с просьбой защитить ее интересы и добиться алиментов от актера. Спойлер: все получилось. Сейчас артист счастлив в отношениях с актрисой Александрой Поповой.

Синица (Борис Корчевников)

Ну а как сложилась судьба Бориса Корчевникова после проекта «Кадетство», думаем, вы и без нас знаете. До громкой роли он играл в театре, вел программы на ТВ, учился на журфаке МГУ и был корреспондентом НТВ. А потом случилось «Кадетство», где уже взрослому 24-летнему Боре пришлось играть 17-летнего мальчишку. Громкий успех после сериала не заставил Корчевникова отказаться от мечты, и он с головой ушел в телевидение, где добился успеха. За его плечами шоу «Прямой эфир» и «Судьба человека». Также Борис является генеральным директором телеканала «Спас».

В 2015 году он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. Журналист рассказывал РИА «Новости», что после хирургического вмешательства у него начались проблемы со слухом.

40-летний Корчевников пока не обзавелся детьми (только крестными), да и официально женат не был. Говорил, все потому, что мама не одобряла невесток. В 2013 году по Сети гуляли слухи, что он тайно женился на своей девушке Анне-Сесиль Свердловой. Телеведущий опроверг новость, а в 2016-м пара рассталась. Сейчас сердце завидного холостяка свободно, ну или он очень хорошо скрывает свою личную жизнь.

Лева (Иван Добронравов)

Сын известного актера Федора Добронравова (вы точно видели его в «Сватах») продолжает актерскую династию. И если вы думаете, что сериал «Кадетство» стал для него трамплином, то ошибаетесь. В 2003 году вышел фильм «Возвращение» — дебют Андрея Звягинцева, в котором совсем юному Ване досталась главная роль. Картина, к слову, получила главный приз Венецианского фестиваля «Золотой лев». После роли суворовца Добронравовов-младший продолжил активно сниматься в кино и сериалах («Купи меня», «Метод»), а также играть в театре.

Как пишут СМИ, с 2017 года 33-летний актер женат на Анне Каревой. Известно, что супруги воспитывают дочку Веру.

Соболь (Артем Терехов)

А вот Соболь из «Кадетства» куда-то запропастился. Казалось бы, сериал открыл подростку дорогу в мир кинематографа, но свалившуюся на голову славу он приумножить не смог. Позже он появился в нескольких не особо громких проектах. По информации некоторых СМИ, сейчас Артем преподает в собственной театральной студии. Он заметно изменился внешне, прибавив в весе. Известно, что актер женат на Ольге Беляевой и воспитывает сына. К слову, Терехов тоже был замешан в истории с внебрачным ребенком: некая Лилия Еремеева утверждала, что воспитывает мальчика от экс-кадета, но ДНК-тест ее слова не подтвердил.

Печка/Боцман (Павел Бессонов)

Звезда «Ералаша» и «Кадетства» Павел Бессонов тоже карьерных высот не достиг: ему доставались лишь небольшие эпизодические роли. В личной жизни у Печки тоже не все сладко: в 2016 году актер развелся с Зинаидой Мартыновой и впал в депрессию. Как Бессонов рассказывал в программе «Звезды сошлись», на протяжении двух лет после расставания он практически ни с кем не общался и не выходил из дома, а также какое-то время страдал запоями. На фоне этого Павел заметно похудел, сбросив почти 40 килограмм. Сейчас же Бессонов решил строить светлое будущее: в этом году бывший кадет баллотировался в муниципальные депутаты.

Трофим (Артур Сопельник)

31-летний Артур после роли Трофима свою актерскую карьеру продолжил. Из известного –– снялся в сериалах «Ранетки» и «Физрук», а сейчас активно играет в театре и пробует силы в режиссуре. В дамы сердца Сопельнику прочили и Анну Рудневу, и Полину Гренц, но два года назад актер сам рассекретил свою избранницу: ею оказалась визажистка Елизавета Тулякова. В августе пара сыграла свадьбу. Когда дети?

Сухой (Аристарх Венес)

Сухому из «Кадетства» стукнуло 33 года, и он продолжает сниматься в кино и сериалах. Венес успел поучаствовать в таких громких проектах, как «Закон каменных джунглей» и «Водоворот». Аристарх до сих пор не связал себя узами брака, хотя ему приписывали романы с Мирославой Карпович и даже с Эвелиной Бледанс. С последней они провоцировали слухи сами: парочка играла любовников в одной постановке, но их видели вместе и вне стен театра. Так, Эвелина опубликовала снимок, на котором целует экс-кадета, но вскоре актер опроверг все со словами: «Мы просто дружим». Пока в сердце теперь блондина Аристарха разве что гитара. Личную жизнь он не афиширует.

Гнида (Кирилл Емельянов)

Кирилл Емельянов после «Кадетства» смог отличиться в фильме «Сволочи» (роли плохишей сами липнут к нему!) и провокационном французском проекте «Мальчики с Востока». Работ с его участием не так уж и много, а вот скандалов и ток-шоу –– очень даже. За плечами у него развод с Екатериной Директоренко, с которой они прожили вместе около 6 лет. У пары растут двое сыновей — Василий и Степан, а разошлись они на доброй ноте. Ничто не предвещало беды, как вдруг в 2018 году экс-супруги заявились на шоу «Пусть говорят». Там они стали публично выяснять отношения (зачем?). Екатерина заявила, что бывший муж не хочет помогать финансово детям и уделять им внимание, а Емельянов все отрицал. Решить вопрос помог все же суд (а не Андрей Малахов), установив актеру алименты. Сейчас бывшая Гнида счастлив в новых отношениях.

Были и другие скандалы с участием бывшего суворовца: например, как пишут в СМИ, однажды он перебрал с алкоголем, от чего потерял сознание, а прибывших медиков поколотил. На место приехали полицейские и тоже услышали пару ласковых от актера. Несколько лет назад Кирилл подрался и с другом, актером Тимуром Ефременковым, после чего угодил в больницу. Зачинщиком драки, как оказалось, был не он.

Полина (Елена Захарова)