«Меня регулярно избивали»: звезда фильма «Маленькая мисс Счастье»

Актриса, которая всего в 10 лет стала номинанткой на «Оскар» за роль в драмеди «Маленькая мисс Счастье», поделилась тяжелым опытом в посте в Инстаграме (запрещен в РФ). Она рассказала, что почти два года провела в абьюзивных отношениях. «Все начиналось прекрасно, я была так влюблена, — написала Эбигейл. — К несчастью, абьюзер воспользовался моей невинностью и наивностью, и отношения быстро стали жестокими».

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Затем Эбигейл рассказала действительно страшные подробности: «Меня регулярно избивали, запирали в комнате и заставляли притворяться, что все в порядке, в то время как у меня были серьезные травмы… травмы, которые большинство людей даже не видели». Она призналась, что маскировала синяки с помощью макияжа, «потому что в некотором роде все еще заботилась об этом человеке». Партнер также оскорблял девушку словесно: «Я чувствовала себя недостойной чьей-либо любви. Я чувствовала себя уродливой и ненавистной. Я чувствовала, что заслуживаю меньше, чем грязь. Я была уверена, что со мной что-то не так. Что я сука, проблемная, тупая, бесполезная, нелепая, чрезмерно чувствительная, неразумная и непривлекательная».

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Выбраться из этой ужасной ситуации ей помогли друзья и семья. «Я навсегда останусь в долгу перед самыми близкими людьми за то, что они не только помогли мне, но и поверили мне», — добавила она. Сейчас 26-летняя звезда фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и сериала «Королевы крика» состоит в «здоровых и потрясающих» отношениях с Айрой Кунянским, который работает в индустрии туризма: пара помолвлена с февраля этого года.