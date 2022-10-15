Ванесса Редгрейв получила титул из рук принца Уильяма

Карл III не снизошел до личного участия в этой церемонии.
Британской актрисе Ванессе Редгрейв титул Почетной дамы за заслуги в искусстве. 85-летнюю артистку чествовал в Тронном зале Букингемского дворца принц Уильям.
Отсутствие на церемонии нового короля Карла III сильно озадачило британцев. Возможно, это мероприятие и не его уровня, тем не менее, оно могло стать дебютным официальным выходом монарха в свет.
Возможно, слухи о проблемах со здоровьем у новоиспеченного короля, которые упорно ходят в последнее время, не лишены основания.
Но сама Ванесса Редгрейв была далека от подобных мыслей. Обладательница «Оскара» за фильм «Джулия» и звезда «Дьяволов» и «Искупления» назвала ее награждение одним из самых волнительных и счастливых моментов в ее жизни.