Ванесса Редгрейв получила титул из рук принца Уильяма

Карл III не снизошел до личного участия в этой церемонии.

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Британской актрисе Ванессе Редгрейв титул Почетной дамы за заслуги в искусстве. 85-летнюю артистку чествовал в Тронном зале Букингемского дворца принц Уильям.

Отсутствие на церемонии нового короля Карла III сильно озадачило британцев. Возможно, это мероприятие и не его уровня, тем не менее, оно могло стать дебютным официальным выходом монарха в свет.

Возможно, слухи о проблемах со здоровьем у новоиспеченного короля, которые упорно ходят в последнее время, не лишены основания.