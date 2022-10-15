"Симпатия была очень сильная": Кондулайнен — об отношениях с Жириновским

Актриса Елена Кондулайнен рассказала о близких отношениях с политиком Владимиром Жириновским. Подробностями звезда поделилась в программе "Малахов" на канале "Россия 1".
Кондулайнен вспомнила, что однажды Жириновский назвал ее своей любимой актрисой. С тех пор, по словам артистки, и началась их крепкая дружба.
"Он приглашал меня на разные мероприятия. Я видела, что он — стратег, что он — умница большой. И ценила его, уважала, поэтому дорожила его дружбой", — рассказала Елена.
Звезда "Зверобоя" призналась, что быть им вместе с Владимиром было не суждено, хотя она хотела видеть такого мужчину рядом. Но им, по словам актрисы, по гороскопу нельзя было быть вместе.
"У нас была какая-то игровая пара. Мы чувствовали игру, расстояние между собой. Это трудно объяснить, но симпатия была очень сильная", — резюмировала Кондулайнен.
Ранее мы сообщали о том, что стали известны страшные подробности инсульта Кондулайнен.