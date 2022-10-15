Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
49 минут назад

Источник: Саша Барон Коэн сыграет злодея Мефисто в фильмах Marvel

Чемпионат.com

Портал Geek Vibes Nation сообщил, что известный английский комик и актёр Саша Барон Коэн сыграет злодея Мефисто в сериале Marvel «Железное сердце». Вероятно, антагонист также появится в ряде новых фильмов знаменитой супергеройской киновселенной. Эту информацию также подтвердил известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello.

Источник: Саша Барон Коэн сыграет злодея Мефисто в фильмах Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально руководство Marvel видело в роли Мефисто Джанкарло Эспозито, который запомнился зрителю по культовому сериалу «Во все тяжкие», а игроки помнят его по роли антагониста в Far Cry 6. Видимо, актёр отказался играть опасного демона.

Это правда, и мне это нравится. Идеальный кастинг.

Мефисто дебютировал в комиксах Marvel в 1968 году. Персонаж основан на Мефистофеле — его создал легендарный Стэн Ли вместе с Джоном Бьюсема. Мефисто — заклятый враг Призрачного гонщика. Фанаты ждали экранный дебют суперзлодея в сериале «Ванда/Вижн», но этого не произошло.

Саша Барон Коэн стал популярным благодаря своему альтер-эго — рэперу Али Джи, который, помимо собственного шоу, засветился в ряде музыкальных клипов, в том числе у Мадонны. Массовый зритель знает Сашу по роли Бората в одноимённой ироничной комедии 2006 года. Актёр пока не подтвердил информацию инсайдеров.

Актеры,Во все тяжкие,Али Джи,Саша Барон Коэн,Мадонна,Джанкарло Эспозито,Стэн Ли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители