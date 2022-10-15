Тяжелая жизнь Генриха Мюллера: каким был творческий путь Леонида Броневого

Жизнь легендарного советского актера Леонида Броневого,несмотря на успех главной роли группенфюрера Генриха Мюллера, была отнюдь не простой. Рассказываем о жизненном пути актера и о том, через какие трудности ему пришлось пройти.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Детство

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Леонид Броневой родился в 1928 году в Киеве в благополучнойсемье и раннее детство провел в отдельной квартире в самом центре города – на Крещатике.

Мальчик с детства показывал музыкальные артистические способности, занимался на скрипке. Когда Лене было 8 лет, его отец был репрессирован. Семью из центра Киева выслали в городок Малмыж Кировской области. А потом началасьвойна, и семья переехала в казахстанский город Чикмент. Переезд в Казахстан стал настоящей школой жизни для Леонида Броневого. Постоянное отсутствие денег, голод выковали жесткий характер будущего артиста. Чтобы прокормиться, парень работал в пекарне, шил костюмы в кукольном театре, научился печатать намашинке.

Театральная дорога

После школы Леонид Броневой хотел поступить на факультет журналистики, но его не взяли. Приемная комиссия узнала, что Броневой – сын неблагонадежного репрессированного гражданина. Мама подсказала, что графу о родственниках не смотрят в театральных вузах. Только поэтому Леонид Броневой связал свою жизнь с театром и поступил в Ташкентский театральный институт. Однако студенческая жизнь не была простой: нищенская стипендия вынуждала Леонида искать работу на стороне. Он зарабатывал на жизнь переводами книг и статей с узбекского на русский язык, работал диктором на радио.

Первый успех пришел к Броневому в Чкаловском театре, где спектакли с его участием проходили при полном аншлаге. Однако честолюбие звало его покорять новые вершины.

МХАТ и Грозный

Однажды вдохновившийся актерской работой Алексея Грибова в фильме «На дне» 25-летний Броневой на удачу написал письмо артисту в Москву, чтобы тот рассмотрел его для работы в столице. Грибов откликнулся и уговорил приемную комиссию взять Броневого в школу-студию.

кадр из фильма "в номерах"

Однако по окончании учебного заведения Броневой остался без работы, его никто не приглашал на роли. По распределению его направили в Грозный, столицу тогдашней Чечено-Ингушской АССР, в русский драматический театр. Платили там мало. Броневой играл Сталина, однако и эта роль вскоре перестала пользоваться популярностью – после 20-го съезда КПСС, на котором произошло развенчание культа личности Иосифа Виссарионовича.

Броневой запил. Перебивался, продавая свою московские вещи. Затем его перевели в Воронеж, где за роль в спектакле «Третья патетическая» по пьесе Николая Погодина ему дали квартиру. А потом от рака умерла жена, когда дочери было 4 года.

Москва

Оказавшись в отчаянии Броневой решил поставить на кон все, что было – он взял дочь и уехал в Москву. Работы не было, накопления быстро закончились. Броневой играл в домино на деньги на бульварах Москвы.

Но в 1962 году произошло чудо: режиссер Андрей Гончаров пригласил его в театр на Малой Бронной, где Броневой быстро завоевал доверие и уважение режиссера и трупы. В этом театре Леонид Броневой прослужил 26 лет, в общей сложности сыграв более двух десятков ролей.

«17 мгновений весны»

В 45 лет судьба актера изменилась – режиссер Татьяна Лионозова позвала его сыграть в многосерийном фильме «17 мгновений весны». Начальник гестапо группенфюрер Генрих Мюллер появился в начале 2-й серии, и это прозвище приклеилось к Броневому раз и навсегда. Это была настоящая вершина и шедевр актерского мастерства. Ему удалось воссоздать подлинный, сложный образ врага, с которым наша страна воевала 4 года. В кабинетах КГБ его Мюллера демонстрировали, как учебное пособие.

После Мюллера

К сожалению, после роли Мюллера режиссеры перестали звать Броневого на большие роли. В основном он отыгрывал маленькие, эпизодические роли, самой запоминающейся из которых стала роль герцога, курфюрста Генновера в картине «Тот самый Мюнхгаузен».