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8 минут назад

Мэл Гибсон может выступить с показаниями в суде против Харви Вайнштейна

Слово и Дело

Лауреат двух премий «Оскар» актер Мэл Гибсон, возможно, станет свидетелем в суде по делу продюсера Харви Вайнштейна. Вайнштейна обвиняют в сексуальном насилии. Массажистка одного из отелей в Беверли-Хиллз сообщила Гибсону о незаконных действиях продюсера. По ее словам, инцидент произошел в мае 2010 года. Кинодеятель отрицает всю информацию.

Мэл Гибсон может выступить с показаниями в суде против Харви Вайнштейна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Голливудская звезда может принять участие в судебном процессе. Прокуроры должны созвониться с актером, чтобы подтвердить или опровергнуть слова истца. Защита Вайнштейна потребовала выяснить у знаменитости, есть ли у него личная неприязнь к продюсеру, передает портал Variety.

Сооснователю компании Miramax Films предъявили 11 обвинений. Их большая часть относится к периоду с 2004 по 2013 годы. Предположительно, судебный процесс будет длиться восемь недель.

Актеры,Оскар,Харви Вайнштейн,Мэл Гибсон,
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