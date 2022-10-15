Мэл Гибсон может выступить с показаниями в суде против Харви Вайнштейна

Лауреат двух премий «Оскар» актер Мэл Гибсон, возможно, станет свидетелем в суде по делу продюсера Харви Вайнштейна. Вайнштейна обвиняют в сексуальном насилии. Массажистка одного из отелей в Беверли-Хиллз сообщила Гибсону о незаконных действиях продюсера. По ее словам, инцидент произошел в мае 2010 года. Кинодеятель отрицает всю информацию.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Голливудская звезда может принять участие в судебном процессе. Прокуроры должны созвониться с актером, чтобы подтвердить или опровергнуть слова истца. Защита Вайнштейна потребовала выяснить у знаменитости, есть ли у него личная неприязнь к продюсеру, передает портал Variety.