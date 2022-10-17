Эмили Блант дебютировала в сериале "Англичане"

«Я открыла сценарий и не могла остановиться. Это было душераздирающе и захватывающе, и поразительно красиво, так что я сразу поняла, что попала. Когда дело дошло до того, чтобы просто быть частью всего этого, казалось, что это имеет смысл для этого проекта», — сказала Блант во время вопросов и ответов после показа первого эпизода.