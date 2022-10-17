Эмили Блант дебютировала в сериале "Англичане"

Британская актриса Эмили Блант сыграла одну из главных ролей и стала исполнительным продюсером вестерна «Англичане», который она описала как «захватывающий дух триллер о погонях, в основе которого лежат самые нежные любовные истории». Об этом пишет The Hollywood reporter.
Сериал дебютировал на MIPCOM в воскресенье вечером.
«Я открыла сценарий и не могла остановиться. Это было душераздирающе и захватывающе, и поразительно красиво, так что я сразу поняла, что попала. Когда дело дошло до того, чтобы просто быть частью всего этого, казалось, что это имеет смысл для этого проекта», — сказала Блант во время вопросов и ответов после показа первого эпизода.
Блант играет Корнелию Локк, англичанку, которая едет в Америку в конце 1800-х годов, чтобы отомстить за своего покойного сына.
Хотя сюжет переносит своих персонажей на американский Запад, на самом деле он снимался в Мадриде.