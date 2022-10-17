Умер актер из "Спасателей Малибу" Жан Рэбсон

Американский актер Жан Рэбсон скрончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает cultureslate.com.

В фильмографии актера более 100 работ. Он принял участие в таких популярных проектах, как "Спасатели Малибу", "Беверли-Хиллз 90210", "Чирс", "Рыцарь дорог", "Вавилон".