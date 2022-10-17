«Я так не хочу об этом говорить. Но, мягко говоря, я была сильно рада остаться одна. Первые пару недель я только и слышала, что в моей ситуации быть такой счастливой просто неприлично. Так что только поздравляйте меня. Это было очень быстро, и это была ошибка. Когда ты это осознаешь, то понимаешь, что пора заканчивать», — отметила знаменитость в беседе со «Стархитом».