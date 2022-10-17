Звезда рассказала, что первые пару недель после расставания она чувствовала себя максимально счастливой.
28-летняя актриса Александра Бортич в 2016 году вышла замуж за рэп-исполнителя Вячеслава Воронцова, больше известного как Мезза. Однако пара развелась спустя два года. Тогда поклонники знаменитостей были удивлены этой новости, а некоторые и вовсе не знали о браке артистки.
Бортич призналась, что для нее развод стал счастливым моментом.
«Я так не хочу об этом говорить. Но, мягко говоря, я была сильно рада остаться одна. Первые пару недель я только и слышала, что в моей ситуации быть такой счастливой просто неприлично. Так что только поздравляйте меня. Это было очень быстро, и это была ошибка. Когда ты это осознаешь, то понимаешь, что пора заканчивать», — отметила знаменитость в беседе со «Стархитом».
Сейчас Александра состоит в отношениях с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2020 году у них родился сын Александр.