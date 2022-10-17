3 звезды, которые изменили своим вторым половинкам на съемках

Личная жизнь знаменитостей мало отличается от нашей. Звезды также могут жить в режиме «дом — работа», и совсем не иметь свободного времени на новые знакомства. Служебные романы не редкость, но если звезда уже была в отношениях, то тут начинаются проблемы.

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Ведущие реалити «Опасные связи» на телеканале «ЧЕ!» Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин знают об отношениях все. Не первый сезон они наблюдают за природой человеческий отношений: ревность, страсть, любовь и наваждение следуют за ними попятам. Сегодня они собрали три яркие истории с разным концом про звезд, которые изменили своим половинкам на работе.

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Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

Бессмертная любовь на экране и трагическое предательство в жизни. Отношения Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона были яркими, но увы очень быстрыми. Глупая интрижка на работе стоила Кристен, казалось бы, идеальных отношений. Разрыв произошел из-за связи девушки с режиссером Рупертом Сандерсом — режиссером фильма «Белоснежка и охотник», в котором она снималась. Любовников поймали с поличным папарацци, когда они целовались в машине после рабочего дня.

После публикации фотографий Паттинсон собрал свои вещи и съехал из общего дома. Кристен публично признала ошибку и просила прощения. Актер дал ей второй шанс, однако через несколько лет пара все равно распалась.

Джонни Депп и Эмбер Херд

О разрушительных отношениях этой парочки знает весь мир. Сперва они уничтожили многолетний фактический брак Джонни с Ванессой Паради, а затем себя самих и свои карьеры.

Джонни Депп и Эмбер Херд встретились на съемочной площадке картины «Ромовый дневник». Актер никогда не славился верностью, но редко доводил увлечения до чего-то действительно серьезного. Но не в этот раз.

Было ли это наваждение взаимным — трудно сказать. Влюбилась ли молодая актриса второго плана в 47-летнего актера из топ-листа? Или же решила, воспользоваться случаем?

В июне 2012 года официальный представитель Джонни Деппа подтвердил то, о чем все и так успели догадаться: Депп и Паради расстаются после 14 лет фактического брака. А уже спустя месяц в сети стали появляться снимки новой счастливой пары. Кто бы мог подумать, что взаимная любовь в скором времени перерастает во взаимные обвинения в насилии?

Дэниел Крейг и Рейчел Вайс

Пословица гласит, что на чужом несчастье счастья не построишь. Но всегда есть исключения. Таким примером стали отношения Дэниела Крейга и Рейчел Вайс, которые начались во время съемок фильма «Дом грез». Актеры признавались, что это была любовь с первого взгляда. Вот только оба были заняты. Рейчел только обручилась с режиссером Дарреном Аронофски, с которым жила последние девять лет. А Дэниел целых семь лет встречался с продюсером Сацуки Митчелл.

Съемки проекта проходили с января по апрель 2010 года, однако пара решила расстаться со своими партнерами только в ноябре. Первое время общественность осуждала такой поступок, а потом сменила гнев на милость. В 2011 году актеры поженились и больше не расставались.

Истории людей всегда разные. Измена может случиться однажды, а может тянуться годами. Бывает, она приходит в момент кризиса, а иногда врывается в крепкую и стабильную семью. Она может не касаться отношений, а быть зависимостью, от которой хочется избавиться. Причин — масса. И новые выпуски «Опасных связей» доказывают, что никто, увы, не застрахован от предательства на 100%.