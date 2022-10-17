Прилучный рассказал об отличии его героя из "Снов" от "Мажора"

Привлекший девушку к работе в полиции капитан Макаров ( Павел Прилучный ) полагает, что у нее великий дар, а сама Женя считает свою способность проклятием.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян , Гевонд Андреасян , Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая. По словам Андреасяна, актриса Моряк призналась ему, что она видит чужие сны, например, когда ночует в гостинице.

«После этого я подумал, что было бы интересно сделать сериал, в котором главная героиня видит чужие секреты, засыпая в местах, где другие люди совершили тот или иной поступок», — сказал он.

Прилучный признался, что его привлекла мистическая составляющая проекта. «Всегда интересно узнать, что творится в голове у соседа. Наш сериал через сны главной героини дает возможность заглянуть и подсмотреть за другими персонажами. В этом проекте я снова играю полицейского, но в капитане Макарове нет ничего от образа «Мажора». Он совершенно другой — вдумчивый, рассудительный», — заверил он.