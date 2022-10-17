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2 часа назад

Прилучный рассказал об отличии его героя из "Снов" от "Мажора"

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier показал трейлер нового мистического детективного сериала «Сны» о девушке — внештатной сотруднице полиции (Лиза Моряк, которая может увидеть убийцу, заснув на месте преступления).

Прилучный рассказал об отличии его героя из "Снов" от "Мажора"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Привлекший девушку к работе в полиции капитан Макаров (Павел Прилучный) полагает, что у нее великий дар, а сама Женя считает свою способность проклятием.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая. По словам Андреасяна, актриса Моряк призналась ему, что она видит чужие сны, например, когда ночует в гостинице.

«После этого я подумал, что было бы интересно сделать сериал, в котором главная героиня видит чужие секреты, засыпая в местах, где другие люди совершили тот или иной поступок», — сказал он.

Прилучный признался, что его привлекла мистическая составляющая проекта. «Всегда интересно узнать, что творится в голове у соседа. Наш сериал через сны главной героини дает возможность заглянуть и подсмотреть за другими персонажами. В этом проекте я снова играю полицейского, но в капитане Макарове нет ничего от образа «Мажора». Он совершенно другой — вдумчивый, рассудительный», — заверил он.

Премьера мистического детектива «Сны» состоится онлайн уже 3 ноября.

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