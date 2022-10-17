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3 часа назад

Актриса Зеглер пообещала, что ее Белоснежка не будет "ждать принца"

Газета.Ru

Актриса Рэйчел Зеглер, которая сыграет Белоснежку в новой экранизации знаменитой сказки от Disney, пообещала, что представит свою героиню в несколько непривычном для зрителя свете, пишет Vanity Fair.

Зеглер пообещала, что ее Белоснежка не будет "ждать принца"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это 85-летний мультфильм, и наша версия — это история о молодой женщине со свежим взглядом, и у фильма есть задача, выходящая за рамки правила "Когда-нибудь мой принц придет", - уточнила Зеглер.

Оригинальный мультфильм "Белоснежка и семь гномов", основанный на сказке братьев Гримм, был впервые выпущен в 1938 году. Он стал первым анимационным фильмом Уолта Диснея, который имел огромный успех для студии. Уточняется, что новый фильм расширит историю и музыкальную часть оригинала. Новые песни к фильмам напишут композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол ("Ла-Ла Ленд", "Величайший шоумен").

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