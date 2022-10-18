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31 минуту назад

Актриса Эмбер Мидфандер просит киновселенную Marvel исполнить ее детскую мечту

Inc-News

25-летняя артистка всегда была большой поклонницей фильмов про супергероев.

Эмбер Мидфандер просит Marvel исполнить ее детскую мечту
Фото: Inc-NewsInc-News

Звезда боевика «Добыча» Эмбер Мидфандер призналась, что с детства не пропускала ни одного кинокомикса Marvel и в равной степени восхищалась всеми персонажами – и добрыми и злыми.

По словам актрисы, она бы очень хотела сама попасть в киновселенную Marvel, и сыграть любую роль, чтобы исполнить свою давнюю детскую мечту. «Возможно, MCU услышит меня», - рассказала артистка.

Когда-то Эмбер участвовала в работе над сериалом FX "Легион", действие которого происходило в альтернативной временной шкале франшизы Fox "Люди Икс" в образе Керри.

С учетом того, что MCU недавно начал создавать новые сюжетные линии по старым проектам, появление Мидфандер в новых супергеройских проектах выглядит вполне реальным.

Актеры,Легион,Добыча,Люди Икс,
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