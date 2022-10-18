Выступившего на «Ледниковом периоде» Башарова сравнили со Стояновым из «Городка»

Актер Марат Башаров предстал перед публикой и членами жюри на шоу «Ледниковый период» в неожиданном образе. Артист нарядился в женское платье, сообщил Telegram-канал StarHit.
Для дополнения образа актер надел парик и в таком виде непринужденно позировал перед объективами фотокамер. При этом поклонники не стали высмеивать перевоплотившегося артиста, а, наоборот, отметили его актерские данные и харизму.
Часть фанатов сразу же вспомнили похожий образ из прошлого. Башаров в женской одежде напомнил актера Юрия Стоянова, который часто наряжался в женскую одежду в юмористической передаче «Городок».