Выступившего на «Ледниковом периоде» Башарова сравнили со Стояновым из «Городка»

Актер Марат Башаров предстал перед публикой и членами жюри на шоу «Ледниковый период» в неожиданном образе. Артист нарядился в женское платье, сообщил Telegram-канал StarHit.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Для дополнения образа актер надел парик и в таком виде непринужденно позировал перед объективами фотокамер. При этом поклонники не стали высмеивать перевоплотившегося артиста, а, наоборот, отметили его актерские данные и харизму.