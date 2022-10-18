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5 минут назад

Актриса Лора Дерн надеется на продолжение сериала «Большая маленькая ложь»

Inc-News

Этот проект стал самым успешным в ее карьере.

Лора Дерн надеется на продолжение «Большой маленькой лжи»
Фото: Inc-NewsInc-News

Оскароносная актриса Лора Дерн призналась, что очень надеется на то, что после двух удачных сезонов сериала «Большая маленькая ложь» будет принято решение снимать третью часть.

«Вся наша съемочная группа давно стала одной семьей и мы не хотим расставаться на всегда. Мы все надеемся на то, что наши мечты на возрождение проекта сбудутся», - рассказала артистка.

«Большая маленькая ложь» с Лорой Дерн, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли и Зои Кравиц стартовала на HBO в 2017 году.

В центре сюжета злоключения нескольких женщин из города Монтерей, подозреваемых в убийстве мужа одной из них.

За участие в этом проекте Лора Дерн удостоилась премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Спустя два года вышла вторая часть сериала, в которой помимо прежних участников сыграла еще и Мэрил Стрип.

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