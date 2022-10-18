Лора Дерн надеется на продолжение «Большой маленькой лжи»

Этот проект стал самым успешным в ее карьере.

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Оскароносная актриса Лора Дерн призналась, что очень надеется на то, что после двух удачных сезонов сериала «Большая маленькая ложь» будет принято решение снимать третью часть.

«Вся наша съемочная группа давно стала одной семьей и мы не хотим расставаться на всегда. Мы все надеемся на то, что наши мечты на возрождение проекта сбудутся», - рассказала артистка.

«Большая маленькая ложь» с Лорой Дерн, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли и Зои Кравиц стартовала на HBO в 2017 году.

В центре сюжета злоключения нескольких женщин из города Монтерей, подозреваемых в убийстве мужа одной из них.

За участие в этом проекте Лора Дерн удостоилась премий «Эмми» и «Золотой глобус».