Почему актеры постоянно разводятся

Наверное, каждый хотя бы раз мечтал встречаться с актером или актрисой. Однако отношения у таких красивых и популярных людей часто не длятся долго, а количество браков может достигать десятки. "Рамблер" поразмышлял, почему у актеров не складывается личная жизнь.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Высокая популярность

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У популярного человека шанс построить отношения и не остаться одному выше, потому что изначально он выбирает из более широкой категории потенциальных партнерш. Это же касается коммерчески успешных людей, которые много зарабатывают, внимания к ним всегда больше. Но это вовсе не значит, что такой человек выберет лучшего и остановится.

Зачастую людям становится интересно, а вдруг мы упустили того, кто лучше нам подходит. Поэтому популярные люди часто перебирают партнеров, пытаясь найти идеального, при этом глубокие связи не создают. Однако это касается не столько профессии, сколько особенностей психики.

Издержки профессии

Творческая профессия подразумевает близость с партнерами по кадру. Зачастую актерам нужно играть любовь, по-настоящему вживаться в роль и быть в контакте с коллегой. А постоянные репетиции с партнером, которые иногда занимают месяцы, если не годы вызывают привязанность.

Влюбиться в такой ситуации достаточно просто, при этом часто даже актеры влюбляются в образ своего партнера, а не в самого человека. Когда отношения выходят за пределы студии, пара расстается. Правда, на работу некоторая искра влияет все-таки положительно.

Отношения на расстоянии

В шоу-бизнесе, чтобы оставаться востребованными и популярными, медийным лицам нужно много работать. А это не только съемки, но и промотуры фильмов, выступления на ТВ и прочая деятельность, которая практически не оставляет на семью. По сути, актеры постоянно проводят время на работе и в некотором смысле одиноки.

А отношения на расстоянии – это то еще испытания. Работая на пределе своих возможностей, звезды повышают свой статус и богатеют, что безусловно положительно отражается на жизни семьи, но в то же время постепенно отдаляются с супругами.

Творческие натуры плохо уживаются вместе

Творческие люди – писатели, актеры, музыканты люди эгоистичные, которые привыкли, что их талантом постоянно восхищаются. Более того, они нахоядтся в поиске вдохновения. Для многих стимуляторами креативности служат новые влюбленности, что не очень хорошо сказывается на отношениях.