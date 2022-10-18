Почему последняя кинодива Голливуда обрекла себя на одиночество

История главной брюнетки Голливуда 50-х годов похожа на судьбу ее коллеги и соперницы Мэрилин Монро. Да, Ава прожила дольше, но тоже узнала, что такое одиночество, забытье и разбитое сердце.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Выразительные, будто смотрящие в сердце, глаза, идеальная фигура и невероятное обаяние — такой публика навсегда запомнит «Черную жемчужину Голливуда» Аву Гарднер. Больше всего актриса боялась одиночества, но обрекла на него сама себя.

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Девчонка с фермы

Детство Авы было куда более счастливым, чем ранние годы Мэрилин Монро: она росла на небольшой ферме, в полной семье, окруженная братьями и сестрами. Младшую дочь не утруждали работой на полях, поэтому после школы она не пошла по стопам отца и матери, а начала учиться на курсах секретарей. Ее красота притягивала и сводила с ума местных мужчин, но никого из них Ава не удостаивала вниманием. Она словно ждала, что ее жизнь изменится и счастливый случай представился. В гостях у семьи Гарднер гостил друг семьи, владеющий фотоателье в Голливуде. Глядя на Аву, он понял, что перед ним настоящее сокровище. Он сфотографировал девушку и разместил ее снимки в ателье, а вскоре их увидел владелец одной из киностудий и поспешил пригласить Аву в Голливуд.

Красота, затмившая талант

Продюсеры и режиссеры были в восторге от Гарднер, ей даже не нужно было говорить, чтобы сердца зрителей замирали. Привлекательность Авы невозможно было не заметить, этим пользовались приглашающие актрису на съемки: ее одевали в роскошные платье с глубоким декольте, укладывали локоны, подчеркивали длину ног и талию. Фото Авы обязательно размещали на афишах, хотя роли артистки ограничивались лишь эпизодами. Гарднер была уверена: она способна на большее! Но продюсерам не был интересен ее талант, лишь необыкновенная внешность. Девушка не опускала рук, она надеялась, что однажды ее заметят. Так и произошло: вскоре Гарднер предложили сняться в первой главной роли картины «Убийцы». Так Ава стала знаменитой. А еще в ее жизни появилась любовь.

Она просто любила мужчин

Ее внимания добивались сотни богатых и влиятельных поклонников, а эксцентричный миллионер Говард Хьюз даже установил слежку за Авой. Но актриса была непреклонна. Пока не встретила смешного, обаятельного Мики Руни. Он не был классическим красавцем, но яркие глаза и мальчишеская улыбка сделала Руни любимцем миллионов. Актер быстро понял, что расположение Авы можно завоевать лишь одним способом — предложить ей руку и сердце. Так Мики и поступил. В 1942 году влюбленные поженились, но супружеская жизнь не заладилась. Руни предпочитал вечеринки и гастроли, а Ава мечтала о семье. Позже она признавалась, что брак был ошибкой, ведь она надеялась, что замужество изменит Мики. «Я была настолько глупа, что полагала, будто брак может изменить человека. Мы подходили друг другу только в постели – и ни в чем другом!»

Тем не менее, благодаря Микки Руни Аву Гарднер заметили режиссеры, а превратиться в блистательную кинодиву ей помог еще один ее поклонник – знаменитый авиатор, миллиардер и поклонник кинематографа Говард Хьюз. Он осыпал ее драгоценностями, дарил роскошные наряды, отправлял отдыхать на личном самолете. Но он был патологически ревнив и приставил к ней охрану, следившую за каждым ее шагом. Вскоре она уже мечтала вырваться из этой золотой клетки. В 1945 году Ава познакомилась с мужчиной, который стал ее вторым супругом: руководитель оркестра Арни Шоу покорил Гарднер интеллектом. Однако сама актриса поняла, что и ее муж ценит в ней лишь привлекательность. Брак вновь не продержался и нескольких лет. После развода Ава решила больше не выходить замуж, она крутила романы и не думала о том, как это скажется на репутации. Но сердце Гарднер вновь оттаяло, когда в ее жизни появился Фрэнк Синатра. После первой же встречи самый популярный певец США и любимец женщин потерял голову и увидел в Аве возможность начать новую жизнь. Ради нее он развелся с женой, а в 1951 г. состоялась их свадьба с Гарднер.

Бриллианты, скандалы и одиночество

Несмотря на безумную страсть, Ава и Фрэнк не были идеальной парой: оба пропадали на съемках, а когда встречались, то и дело скандалили. Гарднер мечтала о ребенке, но так и не смогла родить его. В 1955 году актриса переехала в Испанию, а через два года официально развелась. Больше она не выходила замуж, зато стала скупать драгоценности. Биограф Авы вспоминала, что камни заменили ей мужчин, они не обижали и не предавали. Вторым увлечением Гарднер стал алкоголь: актриса пила на вечеринках и дебоширила, пытаясь скрасить свою жизнь. Однажды Ава помочилась прямо на ковровую дорожку отеля «Ритц», где жила пять лет. Артистку попросили съехать. Тогда Гарднер купила квартиру в роскошном доме, а ее соседом оказался бывший испанский диктатор Хуан Перон.