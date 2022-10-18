Почему последняя кинодива Голливуда обрекла себя на одиночество

История главной брюнетки Голливуда 50-х годов похожа на судьбу ее коллеги и соперницы Мэрилин Монро. Да, Ава прожила дольше, но тоже узнала, что такое одиночество, забытье и разбитое сердце.
Выразительные, будто смотрящие в сердце, глаза, идеальная фигура и невероятное обаяние — такой публика навсегда запомнит «Черную жемчужину Голливуда» Аву Гарднер. Больше всего актриса боялась одиночества, но обрекла на него сама себя.
Детство Авы было куда более счастливым, чем ранние годы Мэрилин Монро: она росла на небольшой ферме, в полной семье, окруженная братьями и сестрами. Младшую дочь не утруждали работой на полях, поэтому после школы она не пошла по стопам отца и матери, а начала учиться на курсах секретарей. Ее красота притягивала и сводила с ума местных мужчин, но никого из них Ава не удостаивала вниманием. Она словно ждала, что ее жизнь изменится и счастливый случай представился. В гостях у семьи Гарднер гостил друг семьи, владеющий фотоателье в Голливуде. Глядя на Аву, он понял, что перед ним настоящее сокровище. Он сфотографировал девушку и разместил ее снимки в ателье, а вскоре их увидел владелец одной из киностудий и поспешил пригласить Аву в Голливуд.
Продюсеры и режиссеры были в восторге от Гарднер, ей даже не нужно было говорить, чтобы сердца зрителей замирали. Привлекательность Авы невозможно было не заметить, этим пользовались приглашающие актрису на съемки: ее одевали в роскошные платье с глубоким декольте, укладывали локоны, подчеркивали длину ног и талию. Фото Авы обязательно размещали на афишах, хотя роли артистки ограничивались лишь эпизодами. Гарднер была уверена: она способна на большее! Но продюсерам не был интересен ее талант, лишь необыкновенная внешность. Девушка не опускала рук, она надеялась, что однажды ее заметят. Так и произошло: вскоре Гарднер предложили сняться в первой главной роли картины «Убийцы». Так Ава стала знаменитой. А еще в ее жизни появилась любовь.
Ее внимания добивались сотни богатых и влиятельных поклонников, а эксцентричный миллионер Говард Хьюз даже установил слежку за Авой. Но актриса была непреклонна. Пока не встретила смешного, обаятельного Мики Руни. Он не был классическим красавцем, но яркие глаза и мальчишеская улыбка сделала Руни любимцем миллионов. Актер быстро понял, что расположение Авы можно завоевать лишь одним способом — предложить ей руку и сердце. Так Мики и поступил. В 1942 году влюбленные поженились, но супружеская жизнь не заладилась. Руни предпочитал вечеринки и гастроли, а Ава мечтала о семье. Позже она признавалась, что брак был ошибкой, ведь она надеялась, что замужество изменит Мики. «Я была настолько глупа, что полагала, будто брак может изменить человека. Мы подходили друг другу только в постели – и ни в чем другом!»
Тем не менее, благодаря Микки Руни Аву Гарднер заметили режиссеры, а превратиться в блистательную кинодиву ей помог еще один ее поклонник – знаменитый авиатор, миллиардер и поклонник кинематографа Говард Хьюз. Он осыпал ее драгоценностями, дарил роскошные наряды, отправлял отдыхать на личном самолете. Но он был патологически ревнив и приставил к ней охрану, следившую за каждым ее шагом. Вскоре она уже мечтала вырваться из этой золотой клетки. В 1945 году Ава познакомилась с мужчиной, который стал ее вторым супругом: руководитель оркестра Арни Шоу покорил Гарднер интеллектом. Однако сама актриса поняла, что и ее муж ценит в ней лишь привлекательность. Брак вновь не продержался и нескольких лет. После развода Ава решила больше не выходить замуж, она крутила романы и не думала о том, как это скажется на репутации. Но сердце Гарднер вновь оттаяло, когда в ее жизни появился Фрэнк Синатра. После первой же встречи самый популярный певец США и любимец женщин потерял голову и увидел в Аве возможность начать новую жизнь. Ради нее он развелся с женой, а в 1951 г. состоялась их свадьба с Гарднер.
Несмотря на безумную страсть, Ава и Фрэнк не были идеальной парой: оба пропадали на съемках, а когда встречались, то и дело скандалили. Гарднер мечтала о ребенке, но так и не смогла родить его. В 1955 году актриса переехала в Испанию, а через два года официально развелась. Больше она не выходила замуж, зато стала скупать драгоценности. Биограф Авы вспоминала, что камни заменили ей мужчин, они не обижали и не предавали. Вторым увлечением Гарднер стал алкоголь: актриса пила на вечеринках и дебоширила, пытаясь скрасить свою жизнь. Однажды Ава помочилась прямо на ковровую дорожку отеля «Ритц», где жила пять лет. Артистку попросили съехать. Тогда Гарднер купила квартиру в роскошном доме, а ее соседом оказался бывший испанский диктатор Хуан Перон.
Часто прохожие видели, как знойная брюнетка и стареющий политик кричат друг на друга, стоя на балконах разных этажей: Перона раздражала музыка и вечеринки, которые устраивала Ава. В ответ она кричала Хуану, что он нудный и скучный старик. А скуку Ава ненавидела: она крутила романы с тореадорами и танцовщиками, много пила и носилась на бешеной скорости на своем «Мерседесе» по ночным дорогам. Дважды Ава попадала в аварии, но осталась цела. Однажды она уговорила одного из своих любовников-тореадоров позволить ей самой поучаствовать в корриде. Это едва не закончилось трагедией – бык распорол ей щеку, после чего она решила, что ее красота навсегда утрачена. После пластической операции шрам почти не был заметен, но актриса перестала появляться на людях и долгое время провела взаперти в своей мадридской квартире. Больше всего на свете Ава боялась одиночества, но сама обрекла себя на него. В последние годы она не выходила из квартиры, не общалась ни с кем, кроме Синатры. После перенесенного сердечного приступа актриса оказалась прикованной к постели. В 1990 г. одна из самых ярких звезд Голливуда ушла из жизни. Последними словами 67-летней актрисы были: «Я так устала…».