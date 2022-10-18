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1 час назад

Актриса Мишулина вспомнила, как Нагиев шутил во время съемок постельных сцен

Газета.Ru

Актриса Карина Мишулина, сыгравшая вместе с Дмитрием Нагиевым в сериале "Физрук", рассказала о съемках постельных сцен с артистом. Она заявила, что испытывала сильный стресс перед ними, однако Нагиев позволил его преодолеть. Ее слова передает BLITZ+.

Мишулина вспомнила, о съемках в постельных сценах с Нагиевым
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Для меня этот был стресс. Ну и конечно, Дмитрий, который моментально снял любое стеснение мое, какие-то зажимы, потому что он шутил. Не вспомню дословно, что это было, но - до слез!" - сказала Мишулина.

Она подчеркнула, что не раздевалась для съемок интимных сцен, отметив, что есть специальные костюмы, которые имитируют голое тело.

"Поэтому я чувствовала себя комфортно, когда наши замечательные костюмеры мне подобрали костюм обнаженного человека", - подчеркнула она.

Актеры,Карина Мишулина,
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