Мишулина вспомнила, о съемках в постельных сценах с Нагиевым

Актриса Карина Мишулина, сыгравшая вместе с Дмитрием Нагиевым в сериале "Физрук", рассказала о съемках постельных сцен с артистом. Она заявила, что испытывала сильный стресс перед ними, однако Нагиев позволил его преодолеть. Ее слова передает BLITZ+.
"Для меня этот был стресс. Ну и конечно, Дмитрий, который моментально снял любое стеснение мое, какие-то зажимы, потому что он шутил. Не вспомню дословно, что это было, но - до слез!" - сказала Мишулина.
Она подчеркнула, что не раздевалась для съемок интимных сцен, отметив, что есть специальные костюмы, которые имитируют голое тело.
"Поэтому я чувствовала себя комфортно, когда наши замечательные костюмеры мне подобрали костюм обнаженного человека", - подчеркнула она.