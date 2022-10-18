Михалков признался, за что он благодарен Безрукову

«Это артист с большой буквы. Я очень рад, что мы встретились на съемочной площадке. Я ему благодарен за то, что он сделал такой замечательный образ Григория Филипповича Кусикьянца — тренера Валерия Владимировича Попенченко. Очень рад, что мы вместе сделали одно очень большое дело. Всегда отношусь к нему с большим уважением и как к человеку, и как к большому артисту», — говорит Михалков.