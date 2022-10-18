Михалков признался, за что он благодарен Безрукову

Как известно, сегодня, 18 октября знаменитый российский актер Сергей Безруков отмечается свое 49-летие. Его поспешил поздравить с днем рождения российский кинорежиссер Артем Михалков, который рассказал, за что он благодарен Безрукову, передает издание ФАН.
Режиссера поделился своими впечатлениями от съемок ленты «Мистер Нокаут» (12+), где они работали вместе с Безруковым.
«Это артист с большой буквы. Я очень рад, что мы встретились на съемочной площадке. Я ему благодарен за то, что он сделал такой замечательный образ Григория Филипповича Кусикьянца — тренера Валерия Владимировича Попенченко. Очень рад, что мы вместе сделали одно очень большое дело. Всегда отношусь к нему с большим уважением и как к человеку, и как к большому артисту», — говорит Михалков.
По словам режиссера, от работы с Безруковым получаются лишь положительные эмоции. Он также назвал актера человеком, к которому хочется прислушиваться.
В заключении Михалков поздравил Безрукова с днем рождения, пожелав ему здоровья, новых работ и всего-всего самого светлого, настоящего, честного, успехов и любви.