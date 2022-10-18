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19 минут назад

Михалков признался, за что он благодарен Безрукову

FBM.ru

Как известно, сегодня, 18 октября знаменитый российский актер Сергей Безруков отмечается свое 49-летие. Его поспешил поздравить с днем рождения российский кинорежиссер Артем Михалков, который рассказал, за что он благодарен Безрукову, передает издание ФАН.

Михалков признался, за что он благодарен Безрукову
Фото: FBM.ruFBM.ru

Режиссера поделился своими впечатлениями от съемок ленты «Мистер Нокаут» (12+), где они работали вместе с Безруковым.

«Это артист с большой буквы. Я очень рад, что мы встретились на съемочной площадке. Я ему благодарен за то, что он сделал такой замечательный образ Григория Филипповича Кусикьянца — тренера Валерия Владимировича Попенченко. Очень рад, что мы вместе сделали одно очень большое дело. Всегда отношусь к нему с большим уважением и как к человеку, и как к большому артисту», — говорит Михалков.

По словам режиссера, от работы с Безруковым получаются лишь положительные эмоции. Он также назвал актера человеком, к которому хочется прислушиваться.

В заключении Михалков поздравил Безрукова с днем рождения, пожелав ему здоровья, новых работ и всего-всего самого светлого, настоящего, честного, успехов и любви.

Актеры,Артем Михалков,
18+
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