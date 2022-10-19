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52 минуты назад

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о давней обиде на Никиту Михалкова

runews24.ruиещё 1

По словам звезды «Ворониных» Екатерины Волковой, Никита Михалков лишил ее работы в Государственном театре киноактера, где она прослужила 13 лет.

Звезда «Ворониных» рассказала о давней обиде на Михалкова
Фото: runews24.rurunews24.ru

Режиссер хотел открыть на месте учреждения свою школу, но заверил, что не будет увольнять сотрудников театра. Вскоре актеров попросили подписать новый трудовой договор, однако его условия были ужасными и им пришлось покинуть театр.

«Мне было так обидно. Ладно, я ухожу, мне есть куда уйти, у меня есть работа. Мне было так жалко ребят-коллег. А все равно всех убрали», — рассказала Волкова в YouTube-проекте FAMETIME TV.

Екатерина добавила, что подписала договор не глядя, а после узнала, что по нему актеры должны постоянно находиться в театре. Директор культурного учреждения заявила, что Волкова отсутствовала на работе неделю, и она не должна была разъяснять актрисе детали нового контракта.

Актеры,Екатерина Волкова,Никита Михалков,
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