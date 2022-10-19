Звезда «Ворониных» рассказала о давней обиде на Михалкова

По словам звезды «Ворониных» Екатерины Волковой, Никита Михалков лишил ее работы в Государственном театре киноактера, где она прослужила 13 лет.
Режиссер хотел открыть на месте учреждения свою школу, но заверил, что не будет увольнять сотрудников театра. Вскоре актеров попросили подписать новый трудовой договор, однако его условия были ужасными и им пришлось покинуть театр.
«Мне было так обидно. Ладно, я ухожу, мне есть куда уйти, у меня есть работа. Мне было так жалко ребят-коллег. А все равно всех убрали», — рассказала Волкова в YouTube-проекте FAMETIME TV.
Екатерина добавила, что подписала договор не глядя, а после узнала, что по нему актеры должны постоянно находиться в театре. Директор культурного учреждения заявила, что Волкова отсутствовала на работе неделю, и она не должна была разъяснять актрисе детали нового контракта.