5 звезд, сыгравших знаменитых модельеров на экране

Стало известно, что Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда, а еще ранее Disney+ анонсировал испаноязычный байопик «Баленсиага» со звездой «Бумажного дома» Беленой Куэста. «Газета.Ru» рассказывает, кто еще из артистов воплощал на экране образы известных модельеров.

Фото: Кадры из фильмов Кадры из фильмов

Адам Драйвер — Маурицио Гуччи

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В байопике Ридли Скотта "Дом Гуччи" Адам Драйвер сыграл Маурицио Гуччи, страсти в личной жизни которого не уступали его успехам на главных подиумах мира, - в 1995 году модельер был застрелен на пороге собственного дома по заказу своей жены Патриции. Скотт увидел в этой истории из середины 90-х современную греческую трагедию, в которой, как в штучном наряде haute couture, смешались разные ткани и символы. Это и трагический рассказ о людях, избалованных деньгами, и злая шутка о пагубности мира моды, в котором тихая красота всегда проигрывает внешней помпезности. Несмотря на то, что в 2021-м Адама Драйвера на экране было довольно много (почти подряд вышли "Последняя дуэль" того же Скотта и "Аннетт" Леоса Каракса), его печальный образ Маурицио Гуччи, постоянно находящегося в центре внимания, но мечтавшего спрятаться от мира, получился кротким, но убедительным.

Эдгар Рамирес — Джанни Версаче

В 2018-м году на экраны вышел второй сезон сериала-антологии "Американская история преступлений", посвященный гибели Джанни Версаче, - его через два года после убийства Гуччи также застрелили на пороге собственного дома. Роль модельера исполнил Эдгар Рамирес ("Джой", "Отыграть назад"). Очередной проект Райана Мерфи - история про крах иллюзий и фантомность любви. Авторы исследуют не столько биографию модельера и его семьи, сколько выводят на первый план убившего его маньяка Эндрю Кьюненена (мужчина совершил серию преступлений, самым громким из которых оказалась гибель модельера).

Одри Тоту/Анна Муглалис — Коко Шанель

В кино Шанель играли множество раз, но самыми яркими работами последних лет стали роли Одри Тоту и Анны Муглалис. Первая исполнила роль дизайнера в байопике "Коко до Шанель", а вторая - в картине "Коко Шанель и Игорь Стравинский". Обе работы вышли в один год - и странным образом складываются в дилогию. "Коко до Шанель", как следует из названия, рассказывает о ранних годах жизни Шанель: как она начинала свой путь в качестве швеи, выступала в парижских барах и пыталась войти в мир французской аристократии, обретая свой фирменный стиль, но теряя часть себя-прошлой. "Коко Шанель и Игорь Стравинский" полностью посвящен любовной связи француженки и русского композитора-эмигранта. Картина выстраивается вокруг их ярко вспыхнувшего и стремительно оборвавшегося романа, в котором он был женат и воспитывал детей, а она — бродила по коридорам высшего света Парижа, не в силах найти по-настоящему родственную душу. И хотя фильм Жана Кунена во многом упрощает историю любви Шанель и Стравинского, актрисе Анне Муглалис удалось передать бунтарский дух женщины, умевшей рисковать всем и не проигрывать.

Гаспар Ульель/Пьер Нине — Ив Сен-Лоран

Картина "Ив Сен-Лоран", в которой главную роль сыграл Пьер Нине, рассказывает о более зрелом этапе творчества и личной жизни модельера, в то время как байопик "Сен-Лоран. Стиль — это я" с Гаспаром Ульелем, напротив, увлечен ранними годами его жизни. Против последней ленты выступал партнер и возлюбленный настоящего Сен-Лорана Пьер Берже. Вместе с Домом YSL тот запретил режиссеру Бертрану Бонелло использовать эскизы коллекций модельера, а все наряды художникам ленты пришлось отшивать заново, используя фото и кинохронику. Фильмы вышли в прокат в один год. В пользу "Ив Сен-Лорана" высказались члены французской кинопремии "Сезар". Из двух конкурирующих между собой актеров в образе Сен-Лорана награду получил именно Пьер Нине.

Юэн Макгрегор — Рой Холстон