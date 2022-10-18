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56 минут назад

Дэниел Рэдклифф использовал фотографию Кэмерон Диас на съёмках «Гарри Поттера»

Чемпионат.com

Том Фелтон рассказал о съемках «Гарри Поттера и философского камня». Для съемок квиддича команда использовала практическую конструкцию метлы со стременами вместо того, чтобы рисовать абсолютно всё на зеленом экране. А для эффекта полета съемочная команда даже использовала вентиляторы.

Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диас на съемках «Гарри Поттера»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом актерам требовалось создавать иллюзию того, что они высматривают снитч или уворачиваются от бладжера. Для этого команда использовала шесты с теннисными мячами на конце. По команде режиссёра артисту нужно было переводить заинтересованный взгляд с одного мяча на другой, однако это быстро утомляло Дэниела Редклиффа — исполнителя роли Гарри Поттера. Поэтому актерам разрешили смотреть на то, что они сами захотят. И он внезапно выбрал портрет прекрасной Кэмерон Диас, потому что она ему очень нравилась.

Иногда на съемках было больше одного теннисного мяча, и, поскольку один из них был очень похож на другой, нам разрешили выбрать другие объекты, на которые можно было смотреть. Например, на фотографии дорогих нам людей. Дэниел Рэдклифф решил использовать прекрасную фотографию Кэмерон Диас.

К сожалению, Том Фелтон не рассказал, использовал ли Дэниел фотографии актрисы в дальнейших фильмах о Гарри Поттере. Впрочем, начиная с пятой части, актер испытывал чувства к другой артистке — Хелене Бонем Картер, исполнившей роль Беллатрисы Лестрейндж.

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