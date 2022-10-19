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45 минут назад

Дочь Дэниела Крейга поцеловалась на красной дорожке с Дуэйном Джонсоном

Газета.Ruиещё 1

Дочь Дэниела Крейга Элла Лаудон поцеловалась с Дуэйном Джонсоном на премьере фильма "Черный Адам" в Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Крейга поцеловалась на красной дорожке с Джонсоном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На красной дорожке 50-летний актер поприветствовал дочь Крейга поцелуем в щеку и теплыми объятиями. Этот момент попал на камеры многочисленных фотографов.

Для выхода на мероприятие 30-летняя актриса выбрала черное платье макси с разрезами на бедрах. Дуэйн Джонсон появился на премьере фильма, где он сыграл главную роль, в атласном фиолетовом костюме и черных лаковых лоферах.

В фильме "Черный Адам", снятом по комиксам DC, актер изображает 5000-летнего египтянина, который был заключен в тюрьму на тысячелетия после незаконного получения суперспособностей от богов. Когда его освобождают из заточения, он начинает ловить преступников.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что принцесса Анна вручила Дэниелу Крейгу орден Святых Михаила и Георгия.

Актеры,Дуэйн Джонсон,Дэниел Крейг,
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