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2 часа назад

Звезда «Универа» Кещян рассказал о разводе и натянутых отношениях с Кожевниковой и Ярушиным

Слово и Дело

Звезда сериала «Универ» и его продолжения «Универ. Новая общага» российский актер Арарат Кещян рассказал о своем разводе и об отношениях с коллегами по съемочной площадке – актерами Марией Кожевниковой и Станиславом Ярушиным.

Звезда «Универа» рассказал о драках с Кожевниковой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам актера, он видел коллег чаще, чем членов своей семьи, и это сильно утомляло его. Да и других артистов тоже, признался Кещян.

«Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда смотрел на лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже», – цитирует артиста издание «СтарХит».

Кещян рассказал, что отношения с Марией Кожевниковой, которая сыграла в сериале Аллочку, у них действительно не задались и были натянутыми. На экране они любили друг друга, а в жизни ссорились и могли даже подраться.

В 30 лет он женился на возлюбленной Ирине, но брак распался уже через три года. Впоследствии киноактер объяснил, что они просто не смогли пережить кризис в семье.

Актеры,Стас Ярушин,Мария Кожевникова,
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