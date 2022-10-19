Звезда «Универа» рассказал о драках с Кожевниковой

Звезда сериала «Универ» и его продолжения «Универ. Новая общага» российский актер Арарат Кещян рассказал о своем разводе и об отношениях с коллегами по съемочной площадке – актерами Марией Кожевниковой и Станиславом Ярушиным.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам актера, он видел коллег чаще, чем членов своей семьи, и это сильно утомляло его. Да и других артистов тоже, признался Кещян.

«Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда смотрел на лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже», – цитирует артиста издание «СтарХит».

Кещян рассказал, что отношения с Марией Кожевниковой, которая сыграла в сериале Аллочку, у них действительно не задались и были натянутыми. На экране они любили друг друга, а в жизни ссорились и могли даже подраться.