Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Аватара» Сигурни Уивер назвала сиквел фильма «адским»

Lenta.ru

Американская актриса Сигурни Уивер, исполнившая роль ученой в первой части «Аватара», назвала сиквел фильма «адским». Об этом сообщает ET.

Звезда «Аватара» назвала сиквел фильма «адским»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артистка заявила, что вторая часть проекта под названием «Аватар: Путь воды» является «фильмом о нашей планете».

«Это адский фильм. Это удивительная, очень эмоциональная история, очень личная история, связанная с [режиссером] ДжейДжеймсом Кэмероном и великолепным актерским составом!» — отметила Уивер.

Актриса добавила, что в продолжении «Аватара» исполнит роль 14-летней девочки из народа Нави.

Ранее стало известно, что производственный бюджет картины составил 250 миллионов долларов. За роль в сиквеле Сигурни Уивер получила гонорар в размере 3,5 миллиона.

Над фильмом «Аватар: Путь воды» Джеймс Кэмерон работал с 2009 года. Проект продолжит рассказывать о бывшем морпехе Джейке Салли и Нейтири, борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера картины запланирована на 14 декабря 2022 года.

Актеры,Аватар,Сигурни Уивер,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители