Звезда «Аватара» назвала сиквел фильма «адским»

Американская актриса Сигурни Уивер, исполнившая роль ученой в первой части «Аватара», назвала сиквел фильма «адским». Об этом сообщает ET.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Артистка заявила, что вторая часть проекта под названием «Аватар: Путь воды» является «фильмом о нашей планете».

«Это адский фильм. Это удивительная, очень эмоциональная история, очень личная история, связанная с [режиссером] ДжейДжеймсом Кэмероном и великолепным актерским составом!» — отметила Уивер.

Актриса добавила, что в продолжении «Аватара» исполнит роль 14-летней девочки из народа Нави.

Ранее стало известно, что производственный бюджет картины составил 250 миллионов долларов. За роль в сиквеле Сигурни Уивер получила гонорар в размере 3,5 миллиона.